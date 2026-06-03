Ralco Agencies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ralco Agencies stellte am 31.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 ILS gegenüber 1,24 ILS im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 86,4 Millionen ILS gegenüber 78,4 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at