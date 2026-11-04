Ralliant Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A418V9 / ISIN: US7509401086
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04.11.2026 12:38:14
Ralliant Corporation Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Ralliant Corporation (RAL) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $86.1 million, or $0.77 per share. This compares with $39.9 million, or $0.35 per share, last year.
Excluding items, Ralliant Corporation reported adjusted earnings of $104.5 million or $0.93 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.2% to $620.1 million from $529.1 million last year.
Ralliant Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $86.1 Mln. vs. $39.9 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.35 last year. -Revenue: $620.1 Mln vs. $529.1 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.93 To $ 0.99 Next quarter revenue guidance: $ 620 M To $ 640 M Full year EPS guidance: $ 3.10 To $ 3.16 Full year revenue guidance: $ 2.340 B To $ 2.360 B
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