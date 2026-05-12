Ralliant Corporation Reveals Retreat In Q1 Profit

(RTTNews) - Ralliant Corporation (RAL) revealed a profit for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $44.2 million, or $0.39 per share. This compares with $63.9 million, or $0.57 per share, last year.

Excluding items, Ralliant Corporation reported adjusted earnings of $64.8 million or $0.57 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.0% to $534.6 million from $481.8 million last year.

Ralliant Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $44.2 Mln. vs. $63.9 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.57 last year. -Revenue: $534.6 Mln vs. $481.8 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.185 B To $ 2.245 B