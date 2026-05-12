Ralliant Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A418V9 / ISIN: US7509401086
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12.05.2026 13:31:37
Ralliant Corporation Reveals Retreat In Q1 Profit
(RTTNews) - Ralliant Corporation (RAL) revealed a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $44.2 million, or $0.39 per share. This compares with $63.9 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, Ralliant Corporation reported adjusted earnings of $64.8 million or $0.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.0% to $534.6 million from $481.8 million last year.
Ralliant Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $44.2 Mln. vs. $63.9 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.57 last year. -Revenue: $534.6 Mln vs. $481.8 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.185 B To $ 2.245 B
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