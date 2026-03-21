Ralliant Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A418V9 / ISIN: US7509401086
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22.03.2026 00:55:14
Ralliant Director Purchases 2350 Shares as Institutional Investors Push for Stock Buyback
Kate Mitchell, Director of Ralliant (NYSE:RAL), reported an open-market purchase of 2,350 shares for a total consideration of ~$100,000, according to a SEC Form 4 filing dated Feb. 12, 2026. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($42.48).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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