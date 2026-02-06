Ralliant gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ralliant hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ralliant vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 10,780 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,15 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 2,07 Milliarden USD, gegenüber 2,15 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at