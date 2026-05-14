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14.05.2026 06:31:29
Ralliant stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ralliant hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ralliant 0,570 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ralliant im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 534,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 481,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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