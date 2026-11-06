Ralliant: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ralliant hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ralliant 0,350 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent auf 620,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 529,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at