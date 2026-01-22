Rallis India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rallis India lud am 20.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rallis India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,23 Milliarden INR im Vergleich zu 5,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at