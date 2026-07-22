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22.07.2026 06:31:29
Rallis India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rallis India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,43 INR, nach 4,89 INR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,22 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rallis India einen Umsatz von 9,57 Milliarden INR eingefahren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5,65 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 10,03 Milliarden INR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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