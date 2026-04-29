29.04.2026 06:31:29

Rallis India präsentierte Quartalsergebnisse

Rallis India hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,79 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,30 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,56 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,46 INR. Im Vorjahr hatte Rallis India 6,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 28,97 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26,56 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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