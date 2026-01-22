Rally bei Cybersecurity-Aktien voraus? Warum Experten 2026 zahlreiche Mega-Deals erwarten

Ein neuer Übernahmezyklus zeichnet sich ab: Nach dem Deal-Rekord 2025 erwarten Analysten auch 2026 zahlreiche Akquisitionen im Cybersecurity-Sektor.

• Übernahmeboom bei Cybersecurity-Aktien dürfte 2026 anhalten• Große Anbieter profitieren von Konsolidierung und Plattformstrategien• Künstliche Intelligenz treibt Wachstum und neue Deals an

Der globale Markt für Cybersicherheit steht vor einer neuen Konsolidierungswelle. Nach einem rekordstarken Übernahmejahr 2025 rechnen Analysten auch 2026 mit zahlreichen Akquisitionen - getrieben von sinkenden Zinsen, strategischem Plattformaufbau und dem rasanten Einsatz künstlicher Intelligenz. Für Anleger rücken damit Cybersecurity-Aktien erneut in den Fokus.

Übernahmeboom setzt sich fort: Große Deals prägen den Markt

Bereits das Jahr 2025 war von milliardenschweren Transaktionen geprägt. So einigte sich Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, im März 2025 auf die Übernahme des schnell wachsenden Cybersecurity-Spezialisten Wiz für 32 Milliarden US-Dollar in bar. Palo Alto Networks kündigte im Juli den Kauf von CyberArk für 25 Milliarden US-Dollar an, während ServiceNow im Dezember die Übernahmepläne von Armis für 7,75 Milliarden US-Dollar veröffentlichte.

Auch weitere Branchengrößen waren aktiv: Palo Alto Networks erwarb Chronosphere für 3,35 Milliarden US-Dollar, CrowdStrike kaufte das Startup Pangea und Zscaler übernahm Red Canary sowie SPLX. Diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal betont laut Investor's Business Daily: "Wir sehen keine Abschwächung in Sicht, insbesondere da erwartet wird, dass die Zinssätze weiter anhalten und sinken."

Plattformstrategie und Konsolidierung begünstigen Marktführer

Ein zentraler Treiber der Übernahmen ist laut Experten der strategische Plattformaufbau. Unternehmen wie Palo Alto Networks, CrowdStrike und Zscaler erweitern ihr Angebot gezielt zu ganzheitlichen, cloudbasierten Sicherheitsplattformen. Laut Analysten wollen viele Firmen ihre Ausgaben bündeln und mit weniger, dafür größeren Anbietern zusammenarbeiten.

Jefferies-Analyst Joseph Gallo erklärt dazu gemäß Investor's Business Daily: "Die Cyber-Nachfrage sollte 2026 widerstandsfähig bleiben, mit Wachstum im Einklang mit breiteren IT-Budgets, da Organisationen Anbieter konsolidieren, um Komplexität zu reduzieren und die Kapitalrendite zu verbessern." Weiter heißt es, dieser Trend begünstige "größere Plattformanbieter", die 2026 überdurchschnittlich abschneiden und weitere Fusionen und Übernahmen kleinerer Anbieter vorantreiben könnten.

KI als Katalysator: Neue Fantasie für Cybersecurity-Aktien

Neben der Konsolidierung gilt künstliche Intelligenz als entscheidender Wachstumstreiber. Laut Analysten werden sowohl Cybersecurity-Unternehmen als auch Hacker verstärkt generative KI nutzen. Sicherheitsanbieter erwarten, dass KI die Erkennungs- und Reaktionszeiten bei Angriffen verkürzt und Abläufe in Security Operations Centers automatisiert - ein wichtiger Faktor angesichts des Fachkräftemangels.

JPMorgan-Analyst Brian Essex warnt zugleich vor neuen Risiken und Chancen. "KI hat sich bereits als Beschleuniger der Bedrohungsumgebung erwiesen, da das Volumen und die Raffinesse der Bedrohungen weiter zugenommen haben", zitiert ihn Investor's Business Daily. Aus Anbietersicht dürften vor allem Netzwerk-, Endpunkt- und Identitätssicherheit profitieren, da Unternehmen sich auf eine wachsende Zahl menschlicher und nichtmenschlicher Identitäten vorbereiten.

Nach einem starken, aber volatilen Börsenjahr für Cybersecurity-Aktien sprechen viele Faktoren für eine Fortsetzung des Übernahmebooms 2026. Sinkende Zinsen, strategische Konsolidierung und der KI-Megatrend könnten insbesondere großen Plattformanbietern neue Impulse geben und Anlegern womöglich spannende Chancen eröffnen.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.at