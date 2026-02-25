Rally bei PayPal-Aktie pausiert: Spekulationen über Übernahme sorgen nur zeitweise für Kurssprung

• PayPal Aktie klettert dank Übernahmegerüchten• Neuer CEO übernimmt nach enttäuschenden Geschäftszahlen• Bisher schwache Kursperformance in 2026

Anleger reagieren optimistisch auf einen Bloomberg-Bericht, wonach das private Fintech Stripe eine Übernahme von PayPal erwägen soll. Doch gleichzeitig erhöht ein bevorstehender Führungswechsel die Unsicherheit.

Übernahmegerüchte heizen PayPal-Aktie an

Die PayPal Aktie sorgt aktuell für Gesprächsstoff: Am Dienstag schnellte der Kurs um 6,74 Prozent auf 47,02 Dollar nach oben, nachdem Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch den US-Fintech-Riesen Stripe aufkamen und so die Fantasie der Anleger anheizten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider berichtete, erwägt der nicht börsennotierte Zahlungsabwickler Stripe dabei einen vollständigen oder teilweisen Kauf. Allerdings befänden sich entsprechende Gespräche noch in einem frühen Stadium, zudem war von Stripe oder PayPal keine offizielle Stellungnahme zu bekommen, hieß es weiter. Daher sei derzeit noch völlig offen, ob es letztlich zu einem Deal kommen werde.

Trotzdem wecken die Ereignisse Hoffnungen auf einen strategischen Befreiungsschlag für die arg geschundene Aktie, die seit Jahresbeginn bereits fast ein Fünftel ihres Werts einbüßen musste. Am Mittwoch geht es jedoch abwärts - das an der NASDAQ gelistete PayPal-Papier verliert zeitweise 0,86 Prozent auf 46,62 Dollar.

Stripe zählt zu den wertvollsten Unternehmen der Branche und ist laut heise 159 Milliarden US-Dollar wert. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco und Dublin wurde 2010 in Palo Alto von den irischen Brüdern Patrick und John Collison gegründet und wickelt für Unternehmen Zahlungen ab. In direkte Geschäfte mit Verbrauchern ist Stripe somit bisher nicht involviert.

Führungswechsel

Die Ursprünge von PayPal reichen bis zum Ende der 1990er Jahre zurück, damit gehört das Unternehmen zu den Pionieren digitaler Zahlungstechnologie. In den vergangenen Jahren geriet das Unternehmen aber unter Druck. Zum einen hatte es Schwierigkeiten, seine Technologie zu modernisieren, zum anderen gingen Marktanteile an Wettbewerber wie etwa Apple Pay verloren.

Ab dem 1. März 2026 übernimmt deshalb Enrique Lores, bisher Chef bei HP, die Führung bei PayPal. Er folgt damit Alex Chriss nach, der nach mehreren schwachen Quartalen und einem enttäuschenden Ausblick für 2026 seinen Sessel räumen muss. Nun soll also der neue CEO für frischen Wind sorgen und eine Trendwende herbeiführen. Ob diese auch einen potenziellen neuen Eigentümer beinhaltet, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.at