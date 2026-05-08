Rally der AMD-Aktie sorgt bei ARK Invest für Umschichtungen in anderen KI-Titel

Cathie Wood hat nach der starken Kursrally bei AMD weitere Aktien des Chipherstellers verkauft. Gleichzeitig wurde eine andere Beteiligung ausgebaut.

• ARK Invest verkauft weitere AMD-Aktien nach starker Rally• Tempus AI erhält Millionen-Zuflüsse von Cathie Wood• Umschichtung deutet auf stärkeren Fokus auf KI-Anwendungen hin

Die Star-Investorin Cathie Wood setzt ihren strategischen Umbau konsequent fort. Während der Halbleitersektor durch die jüngste Zahlenvorlage massiv in Bewegung geraten ist, hat Woods Investmentgesellschaft ARK Invest ihre Positionen beim Chip-Giganten AMD weiter abgebaut. Wie aus den täglichen Handelsberichten von ARK hervorgeht, nutzte Wood die aktuelle Kursstärke, um Kapital in spezialisierte KI-Plattformen umzuschichten.

Millionen-Verkäufe bei AMD trotz Rekordwoche

Der AMD-Teilverkauf durch ARK Invest erfolgte unmittelbar nach einer historischen Handelswoche für den Chiphersteller. AMD hatte Zahlen vorgelegt, die mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung eine Kursexplosion auf ein neues Rekordhoch auslösten. Dennoch reduzierte Cathie Wood am Donnerstag über ihren Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF (ARKK) die Beteiligung um 8.045 Aktien. Die Transaktion hatte ein Volumen von rund 3,39 Millionen US-Dollar. Der Schritt setzt einen Trend der vergangenen Tage fort, in denen ARK bereits am Dienstag und Mittwoch konsequent AMD-Anteile veräußert hatte.

Gewinnmitnahmen nach 67-Prozent-Rally

Die Performance-Daten von AMD verdeutlichen das Ausmaß der jüngsten Rally, die Wood nun für die Realisierungen von Gewinnen nutzt. Allein auf Monatssicht verzeichnete die AMD-Aktie an der NASDAQ einen Zuwachs von 67 Prozent. Nach diesem steilen Anstieg setzten am Donnerstag jedoch die erwarteten Gewinnmitnahmen am Markt ein. Das Papier gab im regulären Handel um 3,07 Prozent auf 408,46 US-Dollar nach. Im Handel am Freitag ging es jedoch um kräftige 11,44 Prozent nach oben auf 455,19 US-Dollar. Marktteilnehmer werten dies als technische Konsolidierung, nachdem die Bewertung in kürzester Zeit massiv nach oben geschraubt worden war.

Massive Zukäufe bei Tempus AI

Während Wood bei etablierter Hardware-Prominenz wie AMD aussteigt, fließt das frei gewordene Kapital direkt in die nächste Generation der KI-Anwendung. Der Fokus liegt dabei verstärkt auf Tempus AI (TEM). Am Tag der jüngsten AMD-Verkäufe erwarb ARK über die Fonds ARKK und ARKG insgesamt 155.045 Aktien von Tempus AI. Das Investitionsvolumen belief sich hierbei auf beachtliche 8,29 Millionen US-Dollar. Bereits am Vortag hatte ARK rund 145.794 Aktien des Unternehmens gekauft. Tempus AI nutzt künstliche Intelligenz für die Präzisionsmedizin und passt damit exakt in das Beuteschema von Wood, die bevorzugt in disruptive Plattform-Technologien investiert.

Sollten Anleger folgen?

Der Ausstieg von Cathie Wood bei AMD sollte nicht zwangsläufig als Misstrauensvotum gegen die fundamentale Stärke des Chipherstellers gewertet werden. Vielmehr folgt ARK einer disziplinierten Portfoliostrategie: Gewinne bei Titeln mit extrem hohen monatlichen Zuwächsen wie den 67 Prozent bei AMD werden realisiert, um Positionen in spekulativeren, aber potenziell wachstumsstärkeren KI-Werten wie Tempus AI aufzubauen. Während AMD-Aktionäre die Konsolidierung um die 400-Dollar-Marke vor dem Hintergrund des langfristigen KI-Trends analysieren, liefert Woods Einstieg bei Tempus AI einen Hinweis darauf, dass der Fokus einiger Growth-Investoren zunehmend von reiner Hardware hin zu spezialisierten KI-Anwendungen in der Software- und Medizinbranche wandert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at