Abivax Aktie

Abivax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UQC / ISIN: FR0012333284

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Biotech 30.06.2026 10:08:39

Rally im Biotech-Sektor: Abivax-Aktie hebt nach positivem Obefazimod-Update ab

Rally im Biotech-Sektor: Abivax-Aktie hebt nach positivem Obefazimod-Update ab

Die Aktien von Abivax sind mit einem zweistelligen Sprung wieder über ihre mittel- und langfristigen Durchschnittslinien zurückgekehrt.

Zuletzt ging es im Pariser Handel um 31,09 Prozent nach oben auf 109.20Euro. Auslöser sind gute Studiendaten zu Obefazimod gegen die chronisch-entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa. Obefazimod ist ein Wirkstoff, der das körpereigene Immunsystem gezielt stimulieren soll.

Obefazimod habe in der ABTECT-Studie gerade bei besonders schwer behandelbaren Patienten sehr überzeugend gewirkt, kommentierte Martial Descoutures von der Investmentbank Oddo BHF. Dieser Teil der Studie sei zwar zunächst nicht entscheidend für die Zulassung, unterstreiche aber den Ansatz des Mittels für die langfristige Kontrolle der Erkrankung.

Wirklich entscheidend sei allerdings das Sicherheitsprofil, nachdem zunächst einige Krebsfälle wieder einige Verunsicherungen gesorgt hätten, führte Descoutures weiter aus. Er hält die Daten für beruhigend. Einige Faktoren deuteten darauf hin, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Krebsfällen in der Patientengruppe und Obefazimod gebe.

Anfang Juni waren Abivax SA-Aktien nach Bekanntwerden der Krebsfälle auf ein Jahrestief eingebrochen. Den Rutsch auf 60,45 Euro haben sie nun großteils wieder wettgemacht./ag/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

PARIS (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Jefferies passt Novo Nordisk-Ziel nach oben an - Aktie in Grün

Bildquelle: jittawit21 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Abivax SA

mehr Nachrichten