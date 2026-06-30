Abivax Aktie
WKN DE: A14UQC / ISIN: FR0012333284
|Biotech
|
30.06.2026 10:08:39
Rally im Biotech-Sektor: Abivax-Aktie hebt nach positivem Obefazimod-Update ab
Obefazimod habe in der ABTECT-Studie gerade bei besonders schwer behandelbaren Patienten sehr überzeugend gewirkt, kommentierte Martial Descoutures von der Investmentbank Oddo BHF. Dieser Teil der Studie sei zwar zunächst nicht entscheidend für die Zulassung, unterstreiche aber den Ansatz des Mittels für die langfristige Kontrolle der Erkrankung.
Wirklich entscheidend sei allerdings das Sicherheitsprofil, nachdem zunächst einige Krebsfälle wieder einige Verunsicherungen gesorgt hätten, führte Descoutures weiter aus. Er hält die Daten für beruhigend. Einige Faktoren deuteten darauf hin, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Krebsfällen in der Patientengruppe und Obefazimod gebe.
Anfang Juni waren Abivax SA-Aktien nach Bekanntwerden der Krebsfälle auf ein Jahrestief eingebrochen. Den Rutsch auf 60,45 Euro haben sie nun großteils wieder wettgemacht./ag/stk
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