ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Neue Höchststände
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23.04.2026 15:16:00
Rally nimmt kein Ende: Wieder neues Rekordhoch bei Siemens Energy-Aktie
• Neuer Höchststand im Handel
• Sektor-Impulse stützen Marktstimmung
Der jüngsten Erfolgsgeschichte von Siemens Energy am deutschen Aktienmarkt wurde am Donnerstag ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Während Anleger beim deutschen Leitindex DAX nach den jüngsten geopolitischen Spannungen eher vorsichtig agierten, setzte der Energietechnikkonzern seinen steilen Aufstieg ungebremst fort. Im XETRA-Handel markierten die Anteilsscheine von Siemens Energy am heutigen 23. April 2026 einen neuen historischen Höchststand von 181,40 Euro. Zuletzt betrug das Plus noch 1,33 Prozent auf 180,80 Euro. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als einer der derzeit stärksten Wachstumswerte im industriellen Sektor.
Beeindruckende Performance seit Jahresbeginn
Der jüngste Sprung über die Marke von 180 Euro ist kein isoliertes Ereignis, sondern das Resultat einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung. Seit dem Jahresstart 2026 hat die Aktie bereits rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Dieser Zuwachs spiegelt das zurückgewonnene Vertrauen der Investoren wider, nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit mit Herausforderungen in der Windkraftsparte zu kämpfen hatte. Die aktuelle Rally zeigt, dass der Markt die strategische Neuausrichtung und die steigende Nachfrage nach Energielösungen für die globale Dekarbonisierung zunehmend honoriert.
Externe Impulse wirken als Brandbeschleuniger
Analysten sehen in den jüngsten Marktentwicklungen klare Treiber für die anhaltende Rekordjagd. Besonders starke Quartalszahlen von Branchennachbarn wie dem Schweizer Konzern ABB wirkten in den vergangenen Tagen wie ein Katalysator für den gesamten Sektor. Die positiven Signale aus der Elektro- und Energietechnikbranche verstärken die Erwartung, dass auch Siemens Energy von einer robusten Auftragslage profitiert. Mit Blick auf die kommenden Wochen richtet sich die Aufmerksamkeit der Börsianer nun auf den 12. Mai 2026, wenn das Unternehmen seine eigenen detaillierten Zahlen für das zweite Quartal vorlegen wird.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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