Rallybio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rallybio präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Rallybio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,680 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Rallybio 0,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at