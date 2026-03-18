18.03.2026 06:31:28

Rallybio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rallybio hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rallybio ein Ergebnis je Aktie von -2,000 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 450,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,590 USD. Im Vorjahr waren -10,640 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Rallybio 0,86 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,64 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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