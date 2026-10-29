Rallybio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rallybio präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Rallybio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at