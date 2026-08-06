Ralph Lauren a Aktie

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WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010

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06.08.2026 14:20:13

Ralph Lauren Corp. Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Ralph Lauren Corp. (RL) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $262.2 million, or $4.28 per share. This compares with $220.4 million, or $3.52 per share, last year.

Excluding items, Ralph Lauren Corp. reported adjusted earnings of $281.0 million or $4.59 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.0% to $1.959 billion from $1.719 billion last year.

Ralph Lauren Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $262.2 Mln. vs. $220.4 Mln. last year. -EPS: $4.28 vs. $3.52 last year. -Revenue: $1.959 Bln vs. $1.719 Bln last year.

Outlook : For Fiscal 2027, the Company expects constant currency revenues to increase approximately mid-single digits to last year on a 52-week comparable basis, now centered around 5% to 6%

For the second quarter, the Company expects revenues to grow approximately mid-single digits on a constant currency basis, centered around 5% to 6%.

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