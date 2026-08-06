Ralph Lauren Q1 Net Income Rises, Lifts Revenue Outlook For Q2 And FY27

(RTTNews) - Thursday, Ralph Lauren Corporation (RL) announced financial results for the first quarter of fiscal 2027.

Net income for the quarter was $262.2 million, or $4.28 per share, compared to $220.4 million, or $3.52 per share, in the prior year.

On an adjusted basis, net income was $281 million, or $4.59 per share, compared to $236 million, or $3.77 per share, in the year-ago quarter.

Net revenues rose to $1,959.8 million from last year's $1,719.1 million.

In the first quarter, the company reported an effective tax rate of about 23% on both a reported and adjusted basis, in line with its expectations. This was higher than the 21% tax rate recorded in the same period last year.

For fiscal 2027, the company now expects constant currency revenue to grow by about 5% to 6% compared with last year on a comparable 52-week basis. The improved outlook reflects stronger-than-expected first-quarter results.

Meanwhile, the company sees constant currency revenue grow by about 5% to 6% for the second quarter, reflecting mid-single-digit growth.

In the pre-market hours, RL is trading at $379.50, down 0.34 percent on the NYSE.