Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|
21.05.2026 18:59:06
Ralph Lauren Shares Jump 12% On Strong Q4 Earnings And Revenue Growth
(RTTNews) - Ralph Lauren Corporation (RL) shares climbed 11.98 percent to $368.65, up $39.41 on Thursday, after the luxury fashion company reported stronger fourth-quarter earnings and revenue and raised its quarterly dividend.
The stock is currently trading at $368.65, compared with a previous close of $329.24 on the New York Stock Exchange. It opened at $363.00 and traded between $356.85 and $369.58 during the session, with volume reaching 849,605 shares, above the average daily volume of 622,232 shares.
Quarterly net income increased to $152 million, or $2.45 per share, from $129 million, or $2.03 per share, a year earlier. Adjusted earnings rose to $174 million, or $2.80 per share, from $144 million, or $2.27 per share, last year.
Revenue increased 17% to $1.98 billion from $1.70 billion in the prior-year quarter, supported by strong full-price selling trends. Direct-to-consumer comparable store sales rose 17% during the quarter and increased 13% for the full year.
Ralph Lauren shares have traded between $258.13 and $393.41 over the past 52 weeks.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ralph Lauren Corp (A)
|
18:01
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
20.05.26
|S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Ausblick: Ralph Lauren A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ralph Lauren A von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.05.26
|S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Ralph Lauren A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ralph Lauren A-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)