28.05.2026 06:31:29

Ram Ratna Wires gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ram Ratna Wires hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 4,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ram Ratna Wires 1,80 INR je Aktie eingenommen.

Ram Ratna Wires hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,53 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 11,48 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ram Ratna Wires ein Gewinn pro Aktie von 7,53 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51,77 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 36,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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