Ram Ratna Wires präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ram Ratna Wires hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,87 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,78 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8,89 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at