Ram Ratna Wires: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ram Ratna Wires präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Ram Ratna Wires hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,77 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 18,53 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,82 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at