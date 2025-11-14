Ram Ratna Wires verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ram Ratna Wires hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 4,57 INR gegenüber 3,82 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,63 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at