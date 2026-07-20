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20.07.2026 06:31:29
Rama Paper Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Rama Paper Mills hat am 18.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Rama Paper Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,46 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,630 INR je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 6,360 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Rama Paper Mills ein Ergebnis je Aktie von -17,010 INR vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,59 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 81,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 66,51 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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