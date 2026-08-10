Rama Petrochemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rama Petrochemicals hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,490 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rama Petrochemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 302,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at