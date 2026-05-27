Rama Petrochemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rama Petrochemicals lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,62 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rama Petrochemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 341,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,070 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rama Petrochemicals ein EPS von -6,550 INR in den Büchern gestanden.

Rama Petrochemicals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,88 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 539,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,92 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at