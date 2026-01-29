29.01.2026 06:31:29

Rama Petrochemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rama Petrochemicals hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,58 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rama Petrochemicals ein EPS von -1,690 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 392,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rama Petrochemicals einen Umsatz von 0,3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen