Rama Petrochemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rama Petrochemicals hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,58 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rama Petrochemicals ein EPS von -1,690 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 392,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rama Petrochemicals einen Umsatz von 0,3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at