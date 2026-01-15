Rama Phosphates: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rama Phosphates hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,96 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rama Phosphates ein EPS von 1,03 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rama Phosphates in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,38 Milliarden INR im Vergleich zu 1,80 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at