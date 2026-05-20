Rama Phosphates: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rama Phosphates hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,48 INR je Aktie erzielt worden.

Rama Phosphates hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 14,90 INR gegenüber 3,86 INR im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 73,14 Prozent auf 8,93 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at