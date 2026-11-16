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16.11.2026 06:31:29
Rama Phosphates: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Rama Phosphates hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Rama Phosphates hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,88 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,96 Milliarden INR – ein Plus von 20,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rama Phosphates 2,46 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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