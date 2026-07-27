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27.07.2026 06:31:29
Rama Phosphates veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rama Phosphates hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,82 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rama Phosphates ein EPS von 4,53 INR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Rama Phosphates mit einem Umsatz von insgesamt 2,25 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,12 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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