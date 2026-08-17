Rama Steel Tubes: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rama Steel Tubes veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Rama Steel Tubes ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,71 Prozent auf 2,23 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at