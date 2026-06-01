01.06.2026 06:31:29

Rama Steel Tubes gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rama Steel Tubes hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,46 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 16,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,080 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Rama Steel Tubes 0,150 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Rama Steel Tubes in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,24 Milliarden INR im Vergleich zu 10,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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