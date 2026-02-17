Rama Steel Tubes stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rama Steel Tubes hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,89 Milliarden INR – ein Plus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rama Steel Tubes 2,75 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at