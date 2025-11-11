Rama Vision: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rama Vision lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rama Vision 0,660 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 279,5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 405,7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at