Rama Vision präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rama Vision präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 595,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rama Vision einen Umsatz von 405,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at