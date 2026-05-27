Rama Vision: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rama Vision lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 422,6 Millionen INR gegenüber 296,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,68 INR beziffert. Im Vorjahr waren 2,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,59 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,14 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at