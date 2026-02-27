27.02.2026 06:31:29

Ramaco Resources A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ramaco Resources A präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,09 Prozent auf 128,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Ramaco Resources A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 666,29 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 536,62 Millionen USD.

