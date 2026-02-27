|
27.02.2026 06:31:29
Ramaco Resources A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ramaco Resources A präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 USD erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,09 Prozent auf 128,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Ramaco Resources A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 666,29 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 536,62 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.