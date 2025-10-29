Ramaco Resources A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ramaco Resources A hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ramaco Resources A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at