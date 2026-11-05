Ramaco Resources A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ramaco Resources A hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 121,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at