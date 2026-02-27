Ramaco Resources B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ramaco Resources B lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 128,0 Millionen USD, gegenüber 170,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,09 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,430 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,46 Prozent auf 536,62 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 666,29 Millionen USD erwirtschaftet worden.

