29.10.2025 06:31:28
Ramaco Resources B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ramaco Resources B hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ramaco Resources B ein Ergebnis je Aktie von 0,060 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 121,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
