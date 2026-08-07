Ramaco Resources B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ramaco Resources B hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Ramaco Resources B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 144,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at