Ramaco Resources B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ramaco Resources B hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,04 Prozent auf 150,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at