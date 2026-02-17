Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
17.02.2026 19:27:20
Ramadan to begin Wednesday in Saudi Arabia, while others start Thursday
Muslims will begin fasting on Wednesday for the holy month of Ramadan. But debate over whether the crescent moon is visible yet means that, in several countries, Ramadan will officially begin on Thursday instead.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!