20.11.2025 17:17:38

Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hofft nach Signalen aus Washington doch noch auf eine Teilnahme der USA am G20-Gipfel an diesem Wochenende in Südafrika. "Wir haben von den Vereinigten Staaten eine Mitteilung erhalten, über die wir noch mit ihnen diskutieren." Demnach hätten die USA "ihre Meinung über die Teilnahme in irgendeiner Form an dem Gipfel geändert", sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa in Johannesburg. "Die Gespräche dauern noch an."

Die Diskussion komme zwei Tage vor Beginn des Gipfels zu einem späten Zeitpunkt, sagte Ramaphosa. Südafrika müsse daher mit den USA besprechen, was die Mitteilung wirklich bedeute und wie praktikabel eine Teilnahme überhaupt noch sei. "Wir sehen das als positives Zeichen. Wie ich immer sage: Boykottpolitik funktioniert nie", sagte Ramaphosa. "Es ist besser, im Zelt zu sitzen als außerhalb des Zelts. Es ist erfreulich zu hören, dass es einen Kurswechsel gibt."/bk/kpa/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:48 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- US-Börsen nach starkem Start schlussendlich doch in Rot -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street schloss mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen