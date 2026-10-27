Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
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27.10.2026 15:37:02
Rambus: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its Q3 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, Rambus (NASDAQ:RMBS) reported record quarterly revenue of $218 million, driven by growing demand for server memory chips.
As artificial intelligence workloads accelerate server upgrades, memory bandwidth limits have made high-speed memory chipsets and security design blocks essential hardware components. Managing power and data flow at higher memory speeds positions chip designers to capture durable, high-margin product sales.
Three key insights from management illustrate how the business navigates this memory expansion.
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Nachrichten zu Rambus Inc.
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27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rambus von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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25.10.26
|Ausblick: Rambus präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker (finanzen.at)
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19.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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19.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags freundlich (finanzen.at)
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13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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11.10.26
|Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rambus Inc.
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