Rambus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rambus präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,58 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,580 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 190,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 161,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,11 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 707,63 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Rambus 556,62 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at